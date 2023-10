Afluência em eleição na Argentina chega a 74%

BUENOS AIRES, 22 OUT (ANSA) - Cerca de 74% das pessoas com direito a voto participaram das eleições presidenciais na Argentina, de acordo com a câmara eleitoral do país.

O órgão, no entanto, afirmou que o percentual pode aumentar porque ainda há pessoas na fila para votar.

O índice provisório é cinco pontos percentuais maior que os 69% registrados nas primárias de agosto. (ANSA).

