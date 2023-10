Verstappen vence sprint nos EUA; Leclerc é 3º

SÃO PAULO, 21 OUT (ANSA) - Já com o tricampeonato garantido, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste sábado (21) a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, em Austin.

Verstappen ganhou de ponta a ponta e terminou a miniprova mais de nove segundos à frente do segundo colocado Lewis Hamilton, da Mercedes, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

Também marcaram pontos na sprint Lando Norris (McLaren), Sergio Pérez (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine) e George Russell (Mercedes).

Com o resultado, Verstappen chegou a 441 pontos, enquanto a brica pelo vice-campeonato segue cada vez mais acirrada: com o segundo lugar, Hamilton subiu para 201 pontos e reduziu a vantagem de Pérez, com 228, de 30 para 27.

A largada do GP dos EUA acontece às 16h deste domingo (22), com Leclerc na pole e Norris a seu lado na primeira fila.

Verstappen partirá apenas em sexto, também atrás de Hamilton, Sainz e Russell. (ANSA).

