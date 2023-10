Napoli vence Verona e dá sobrevida a Rudi Garcia

SÃO PAULO, 21 OUT (ANSA) - O Napoli derrotou o Hellas Verona fora de casa neste sábado (21) por 3 a 1 e deu uma sobrevida ao contestado técnico Rudi Garcia, que ainda não conseguiu fazer o clube azzurro repetir o futebol responsável pela conquista do Scudetto na temporada passada.

Matteo Politano abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, mas o grande destaque da partida foi Khvicha Kvaratskhelia, que marcou dois belos gols, um no fim da etapa inicial e outro no começo da segunda.

Darko Lazovic ainda descontou para o Verona, aproveitando falha da defesa napolitana.

Com o resultado, o Napoli se garante na quinta posição na Série A, com 17 pontos, mesmo número de Juventus, terceira colocada, e Fiorentina, quarta, mas ambas com um jogo a menos.

O Milan, que também ainda entra em campo nesta rodada, lidera o campeonato com 21 pontos. Já o Verona está em 16º lugar, com oito. (ANSA).

