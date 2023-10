Morre Bobby Charlton, ídolo da Inglaterra e do Manchester United

ROMA, 21 OUT (ANSA) - Morreu neste sábado (21), aos 86 anos de idade, a lenda do futebol inglês Bobby Charlton, ídolo do Manchester United e campeão do mundo em 1966.

O falecimento foi confirmado pela família do ex-craque, que disputou 758 partidas e marcou 249 gols em 17 anos com a camisa dos "Diabos Vermelhos".

"O Manchester United está em luto pela morte de Sir Bobby Charlton, um dos maiores e mais amados jogadores da história do clube", diz uma nota oficial publicada pela equipe.

"Sir Bobby foi um herói para milhões, não apenas em Manchester ou no Reino Unido, mas onde quer que o futebol seja jogado ao redor do mundo", acrescenta o comunicado.

O United lembra que Charlton era "admirado tanto por sua esportividade e integridade quanto por suas excepcionais qualidades" como atleta. "Sir Bobby sempre será lembrado como um gigante. As condolências do clube vão para sua esposa, Lady Norma, suas filhas, netos e para todos que o amaram", afirma a nota.

Pelo Manchester United, Bobby Charlton venceu três títulos da liga inglesa, a Copa dos Campeões (precursora da Liga dos Campeões) e a Copa da Inglaterra. Pela seleção, marcou 49 gols em 106 jogos e faturou a Copa do Mundo de 1966.

Após a aposentadoria, ainda foi dirigente do Manchester United por 39 anos. (ANSA).

