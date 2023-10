600 tiros por minuto: arma roubada do Exército também é usado pelo Hamas

Um dos modelos de metralhadora furtados do Arsenal de Guerra do Quartel do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, é o mesmo usado pelo Hamas. A arma é a MAG 7.62, conhecida de longa data das Forças Armadas.

Apesar de o grupo extremista não informar a quantidade — ou o tipo — das armas que possui , o modelo já apareceu em vídeos e fotos da organização, conforme mostrou o jornal O Globo.

Como é o MAG 7.62?

É uma metralhadora adotada pelo Exército como armamento padrão de combate desde a década de 1960.

Calibre 7,62 mm. É uma das escolhas mais populares dos fabricantes de munições devido à boa relação entre o peso e a velocidade da bala.

De origem belga, a arma tem alcance de 2,5 mil metros. Esse tipo de metralhadora pode disparar de 600 a 1 mil tiros por minuto.

"O FAL utiliza a munição 7,62x51mm NATO, que concede ao armamento uma alta precisão no engajamento dos alvos e grande letalidade", descreve um estudo da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Rio. A análise acrescenta que a partir de 2017 teve início uma substituição gradual do FAL por um armamento de calibre 5,56 mm.

Armas recuperadas passaram por 3 favelas

Sumiço criou alerta. Na última semana, foi notado o sumiço de 21 capturas do Arsenal de Guerra de São Paulo em Barueri. Entre elas, estavam: 13 subtrações calibre .50 e oito calibre 7,62 mm. Oito dessas armas foram recuperadas ontem, no Rio de Janeiro.

Passagem pela Rocinha. O UOL apurou que, após serem desviadas do Exército, as armas foram levadas em um primeiro momento para a favela da Rocinha , na zona sul do Rio. O rastreamento do armamento bélico foi descoberto pela DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), da Polícia Civil carioca.

Depois da Rocinha, as armas foram levadas para o Complexo da Penha, na zona norte da capital fluminense, onde fica o "quartel-general" do Comando Vermelho. Em seguida, foram oferecidos para traficantes da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, ainda de acordo com as investigações, mas não chegaram nas mãos dos traficantes locais.

Depois da Rocinha e da Penha, o armamento foi levado para a Gardênia Azul, na zona oeste, onde o material foi encontrado ontem. Fontes ouvidas pelo UOL ligadas ao caso acreditam que a apreensão partiu do próprio tráfico com uma ligação informando o paradeiro das armas para brecar uma investigação mais aprofundada, que poderia atrapalhar as ações do crime organizado nas favelas do Rio.

Os armamentos recuperados foram quatro artilharias ponto 50 e outras quatro MAGs. As informações foram confirmadas pelo general Maurício Vieira Gama, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste do Exército. Quando desviadas, armas de alto calibre costumam ser usadas para assaltos a carros-fortes, transportadoras e agências bancárias.