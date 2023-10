Michelle diz que queria ano sabático: 'Trabalhei incansavelmente'

Do UOL, em Brasília

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro afirmou que queria fazer um ano sabático após a derrota nas eleições de 2022, porque "trabalhou incansavelmente" nos quatro anos de governo de Jair Bolsonaro. A declaração foi dada hoje (21) durante um evento do PL Mulher, no Pará.

O que aconteceu?

Apesar do desejo de descansar por um ano, Michelle afirmou que aceitou assumir a presidência do PL Mulher porque "sempre fez política". O convite foi feito pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, depois que Bolsonaro perdeu o pleito.

Michelle disse ainda que, enquanto primeira dama, "não viajou para aumentar o álbum de fotos. Eu estava em Brasília trabalhando de todas as formas que eu podia". A atual primeira-dama, Janja da Silva, acompanha o presidente Lula (PT) em todas as viagens oficias.

A ex-primeira dama fez críticas ao atual governo, elogiou a gestão de Bolsonaro e celebrou a bancada eleita do PL, com 99 deputados — a maior número de cadeiras na Casa. A plateia gritou "Lula ladrão seu lugar é na prisão" e "Mito" para elogiar Bolsonaro.

Durante o evento, duas crianças que estavam na plateia subiram no palco vestidas de policial — a menina foi chamada de "feminina" por usar óculos rosas e o menino recebeu uma continência da ex-primeira dama. "É o futuro do nosso Brasil", disse.

Com a inelegibilidade de Bolsonaro, Michelle é apontada como uma possibilidade para substitui-lo nas eleições de 2026. Ela comentou o caso em seu discurso e disse que "já era presidente de um partido".