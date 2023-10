Após investigação no Ceará, MC é preso no Rio por suposta ligação com o CV

Do UOL, no Rio

Uma ação conjunta entre as polícias civis do Ceará e do Rio de Janeiro terminou com a prisão do artista José André Ferreira Costa Júnior, conhecido como MC PQD. Contra ele havia um mandado de prisão por associação ao tráfico expedido pela Justiça cearense.

Quem é o MC PQD

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Ceará, o MC PQD é ligado ao Comando Vermelho, maior facção de tráfico de drogas do Rio, que também tem ramificações no estado nordestino.

MC PQD compartilhou um áudio saudando chefes do CV no Ceará em um rede social, ainda segundo as investigações. Ele também publicava fotos e vídeos em suas redes sociais utilizando armas longas, coletes balísticos e símbolos associados à facção.

Após troca de informações entre Ceará e Rio de Janeiro, MC PQD foi localizado por uma equipe da polícia fluminense na madrugada deste sábado (21). O carro e o celular dele foram apreendidos.

Ele foi abordado no bairro de Olaria, zona norte do Rio de Janeiro, quando estava a caminho de um baile funk onde iria se apresentar.

A ação contou com o apoio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça.