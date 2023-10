Matemática do Vigor: Gil dará seis horas de aula preparatória para o Enem

Quando Gil do Vigor era mais jovem, encontrou um caminho para seguir estudando por meio de videoaulas no YouTube. Hoje, ele afirma que isso foi essencial para a construção de sua triunfante trajetória acadêmica. É a vontade de retribuir o que recebeu que o fez criar um aulão preparatório para o Enem para alunos do ensino médio, em Pernambuco.

Meu papel enquanto comunicador é usar da minha visibilidade para ajudar a abrir portas que no passado foram abertas para mim. É uma missão de humanidade e gratidão! A educação foi a porta de entrada para as minhas conquistas e assim surgiu esse projeto. É minha forma de contribuir para um futuro melhor para nossa sociedade, dando esperança e gerando oportunidades através do conhecimento.

Gil do Vigor, economista

Com o carisma que mostrou em rede nacional, o economista e comunicador também é conhecido pelo seu comprometimento com a democratização do conhecimento.

Foi por isso que criou o canal "Matemática do Vigor", no YouTube: para compartilhar seus conhecimentos de forma leve e descontraída.

A aula de deste sábado, 21, será realizada no Centro de Convenções de Recife, e totalmente gratuita. O evento vai durar seis horas e contemplar todas as matérias que são cobradas no Enem. O nordeste não foi escolhido aleatoriamente.

Ele quis homenagear as raízes, em sua terra natal, além de se identificar com os alunos da rede pública de ensino da região por ter vivido a mesma realidade.

Para quem está longe, haverá transmissão ao vivo pelas redes do Gil e pelo "Matemática do Vigor".

Ali é onde procuro ensinar matemática de uma forma leve, divertida e revigorada! O objetivo é proporcionar acesso à educação para pessoas que não possuem condições de contar com cursos particulares e afins, como também aconteceu comigo.

Gil do Vigor, economista

A repercussão do público tem sido grande e Gil garante receber muitas mensagens positivas.

Segundo ele, o mais importante é que as pessoas aproveitem e aprendam o máximo possível com o Aulão, assim como sente, pelos comentários, que estão aprendendo com as aulas do "Matemática do Vigor". O ânimo e engajamento com esses projetos o motivam, ele garante.

"Estou me dedicando ao máximo para esse momento. É algo especial para mim, em todos os aspectos, e quero que tudo seja executado da melhor forma e qualidade possível. Quando falamos de um evento desse porte, que envolve cerca de duzentos jovens, além de todo um corpo docente e equipe de produção, temos que tomar vários cuidados em relação à segurança, questões de estrutura e infraestrutura, além de toda a responsabilidade nos conteúdos que vamos passar e a maneira como iremos lecioná-los", ele conta.

Para isso, está há semanas com a equipe estudando os melhores caminhos para a realização.

O desafio de seis horas

Manter todo mundo atento e com disposição por tanto tempo é bem complicado. Gil afirma que esse é um teste de ferro para si mesmo também e emenda suas gargalhadas.

É um desafio que vale a pena passar. As coisas na vida não vêm fácil para a gente, mas tenho certeza que o Aulão vai vigorar demais. Existem muitas maneiras leves e divertidas de passar o conteúdo, para que não seja algo tão cansativo e que ao mesmo tempo engaje os alunos. Além disso, também reforçamos a importância do descanso e do cuidado com a saúde mental. Repouso é tão importante quanto o estudo.

Gil do Vigor, economista

Uma de suas maiores inspirações, o economista afirma que a mãe, Jacira, o ajuda a organizar tudo quando ele sai do Brasil, para estudar nos EUA:

"Ela sempre batalhou muito para proporcionar o melhor para minha família e me apoia muito até hoje. Ela é meu pilar e eu não seria o que sou hoje se não fosse essa guerreira!"

E ele sabe que funciona também como inspiração para muita gente: "É algo que me aquece o coração! Saber que eu ocupo esse espaço de inspiração e representatividade para as pessoas é muito especial e um combustível a mais para continuar trilhando um caminho que atinja positivamente a sociedade. Me sinto muito grato e honrado por isso", reflete.

Empolgado com a ideia, ele afirma que é uma felicidade tremenda se perceber contribuindo para mudar vidas e dar esperanças aos jovens que são o futuro do país.

Nada é tão gratificante quanto ver que esse projeto pode dar oportunidades às pessoas e o preparo para obter muitas conquistas, além do poder de verdadeiramente reescreverem as suas histórias, assim como aconteceu comigo. Para mim, a educação é chave para a felicidade e a realização.

Gil do Vigor, economista