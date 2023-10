Lula vai a hospital em Brasília para fazer radiografia do quadril

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) foi hoje (21) ao Hospital Sírio Libanês, em Brasília, para realizar uma radiografia do quadril. Em nota enviada pelo Palácio do Planalto, a equipe médica afirmou que o procedimento é de revisão de rotina pós-operatória.

O que aconteceu

Lula se recupera de uma cirurgia feita no quadril no mês passado. O resultado dos exames ajudará a definir se o presidente poderá sair do repouso e como isso será feito.

O presidente chegou ao hospital pela manhã e deixou o local no início da tarde. Ele retornou ao Palácio do Alvorada após a conclusão do exame. A nota sobre o procedimento é assinada pelos médicos Ana Helena Germoglio e Giancarlo Polesello.

Ainda não há confirmação se Lula poderá participar de agendas externas nos próximos dias. Ele tem recebido ministros no Alvorada e participou de um evento ontem, por videoconferência.

Na segunda-feira, Lula fará uma participação em vídeo ao vivo da cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo e São Paulo.

O presidente fez uma artroplastia total de quadril, na parte superior do fêmur direito, para a implantação de uma prótese híbrida-cimentada e sem cimento, em 29 de setembro. Na prática, partes dos ossos da coxa e da bacia são retiradas e substituídas por peças artificiais de metal e porcelana.