Lula fez radiografia do quadril para avaliação de rotina pós-cirurgia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve, neste sábado (21), na unidade do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, para realizar para exames pós-operatórios de rotina, informaram os médicos, Ana Helena Germoglio, da Presidência da República; e Giancarlo Cavalli Polesello, ortopedista especialista em quadril e responsável pela cirurgia de Lula.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao Hospital Sírio Libanês hoje, 21, realizar radiografia do quadril para revisão de rotina pós-operatória", diz a nota dos dois profissionais que acompanham o presidente. De acordo com os médicos, Lula retorna ao Palácio da Alvorada, após os exames.

Em 29 de setembro, o presidente Lula foi submetido, em Brasília , a uma artoplastia do quadril, para colocar uma prótese que reabilita a articulação do lado direito deste osso, após a ocorrência de artrose na cabeça do fêmur do presidente.

Desde a alta hospitalar, o presidente Lula se recupera no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, de onde vem trabalhando, nas últimas semanas.

Nesta sexta-feira (20), Lula disse que voltará a trabalhar no Palácio do Planalto, na próxima semana.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), já na segunda-feira (23), o presidente participará, por vídeo, da entrega simultânea de 1.651 moradias do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Os imóveis estão localizados em Alagoas, Bahia, Espírito Santo e São Paulo e vão beneficiar mais de 6 mil pessoas.