Líderes apelam por cessar-fogo entre Israel e Hamas em Cúpula para a Paz no Egito

O mundo assistiu com ansiedade e esperança o que aconteceu neste sábado (21) no Cairo, conforme lembrou o discurso do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Ele viajou dos Estados Unidos diretamente para o Egito e chegou de madrugada para representar o presidente Lula - que, em Brasília, se recupera de uma cirurgia no quadril - na Cúpula para a Paz, convocada pelo presidente egípcio Abdel-Fattah El-Sisi para discutir o conflito entre Israel e Hamas.

Vinícius Assis, correspondente da RFI no Cairo

"Enquanto sempre haverá aqueles que estão dispostos a atirar gasolina no fogo, o Brasil conclamará em favor do diálogo", disse o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, depois de ressaltar que "governo brasileiro rejeita e condena, de maneira inequívoca, os atos terroristas perpetrados pelo Hamas em Israel no dia 7 de outubro, assim como a captura de civis como reféns." O encontro terminou no início da noite deste sábado (21), hora local.

Enquanto representantes de mais de 30 países estavam reunidos, caminhões com ajuda humanitária finalmente cruzaram a fronteira do Egito com a Faixa de Gaza levando suprimentos a palestinos e estrangeiros que tentam deixar a região em guerra. A abertura temporária da fronteira foi apenas para a entrada de alguns dos muitos caminhões que há dias foram para a região com itens como água, medicamentos e comida.

A Unicef afirma que a ajuda inicial salvará vidas em Gaza, mas a quantidade não é suficiente.

Foram transportados mais de 44 mil garrafas de água potável da agência da ONU para a infância - o abastecimento diário para 22 mil pessoas, segundo a Unicef.

"Esta primeira água limitada salvará vidas, mas as necessidades são imediatas e imensas", disse a diretora-executiva da Unicef, Catherine Russell.

Trinta brasileiros em Gaza

?Cerca de 30 brasileiros ainda estão em Gaza e tentam vir para o Egito. Um ônibus já espera por eles para trazê-los para a capital, onde um avião da presidência, que já se encontra no Egito, vai levá-los para o Brasil.

Entre os chefes de Estado que vieram para a Cúpula para a Paz, no Cairo, estão lideranças de países árabes e ocidentais, além de representantes da União Africana, União Europeia, Liga Árabe e o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres.

O evento foi acompanhando por jornalistas locais e de diferentes países. No momento a imprensa não está autorizada a ir para a região do Egito que faz fronteira com a Faixa de Gaza.

Foi a primeira discussão sobre um processo de paz depois da tentativa de aprovação de uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, que é presidido pelo Brasil durante o mês de outubro. No dia 24 haverá um debate aberto de Alto Nível do Conselho de Segurança dedicado à situação no Oriente Médio, inclusive tratando da questão Palestina. Será mais um esforço pela busca de um cessar-fogo e a abertura de corredores humanitários.