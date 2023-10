Illy fará degustação gratuita de melhores cafés do mundo em SP

SÃO PAULO, 21 OUT (ANSA) - A cafeteria da empresa italiana illycaffè em São Paulo recebe entre os dias 24 e 25 de outubro uma degustação às cegas para selecionar o vencedor do troféu de melhor café na opinião dos consumidores no 8º Prêmio Internacional Ernesto Illy.

A cerimônia está marcada para 16 de novembro, em Nova York, e reunirá competidores de Brasil, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda.

O prêmio principal, chamado "Best of the Best", é entregue ao melhor café da safra anterior em termos de qualidade e sustentabilidade, escolhido por um júri independente e multidisciplinar formado por especialistas internacionais, incluindo chefs, jornalistas e degustadores.

Já o vencedor do troféu "Coffee Lover's Choice" é eleito a partir dos votos de clientes de cafeterias da illycaffè que participarão das degustações às cegas dos nove cafés finalistas.

Na unidade de São Paulo, situada na Rua Haddock Lobo, a iniciativa acontecerá na terça (24) e na quarta-feira (25), enquanto as cafeterias de Milão-Monte Napoleone (Itália), Paris-Auber (França), Londres-Kensington (Reino Unido) e Williamsburg, na Virgínia (EUA), farão a degustação só no dia 25.

O Prêmio Internacional Ernesto Illy é concedido anualmente e homenageia o filho do fundador da empresa e pioneiro na colaboração com cafeicultores. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.