Hamas diz que não discute sobre prisioneiros israelenses até fim da 'agressão'

O grupo militante palestino Hamas disse neste sábado que não discutirá o destino dos prisioneiros militares israelenses até que Israel encerre sua "agressão" à faixa de Gaza.

"Nossa posição com relação aos prisioneiros do Exército israelense é clara: está relacionada a uma (possível) troca de prisioneiros, e não discutiremos isso até que Israel encerre sua agressão a Gaza e aos palestinos", disse Osama Hamdan, autoridade do Hamas, falando do Líbano, em uma coletiva de imprensa televisionada.