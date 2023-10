GOVERNO DECIDIU pagar BOLSA FAMÍLIA MAIOR de OUTUBRO PARA TODOS HOJE (21)?

O Governo Federal divulgou o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês atual.

Os repasses tiveram início no dia 18 e continuarão até o dia 31 de outubro, obedecendo a uma ordem determinada com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Não há expectativa de adiantamento dos depósitos.

Uma novidade é que as famílias com bebês com menos de sete meses de idade receberão um adicional de R$ 50 por criança, valor esse que será acrescido ao montante total do benefício. Em outras palavras, os beneficiários do Bolsa Família que têm duas crianças dentro dessa faixa etária receberão um total de R$ 100 a mais.

Abaixo está o cronograma de pagamento do Bolsa Família para o mês de outubro, organizado com base no último dígito do NIS:

NIS terminando em 1 : 18 de outubro;

: 18 de outubro; NIS terminando em 2 : 19 de outubro;

: 19 de outubro; NIS terminando em 3 : 20 de outubro;

: 20 de outubro; NIS terminando em 4 : 23 de outubro;

: 23 de outubro; NIS terminando em 5 : 24 de outubro;

: 24 de outubro; NIS terminando em 6 : 25 de outubro;

: 25 de outubro; NIS terminando em 7 : 26 de outubro;

: 26 de outubro; NIS terminando em 8 : 27 de outubro;

: 27 de outubro; NIS terminando em 9 : 30 de outubro;

: 30 de outubro; NIS terminando em 0: 31 de outubro.

O programa Bolsa Família engloba seis modalidades de benefícios, cada uma adaptada à situação específica de seus beneficiários. Essas modalidades incluem o Benefício de Renda de Cidadania (BRC), o Benefício Complementar (BCO), o Benefício Primeira Infância (BPI), o Benefício Variável Familiar (BVF), o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) e o Benefício Extraordinário de Transição (BET).

Para se qualificarem para o Bolsa Família, as famílias devem atender a critérios relacionados à saúde e educação. Isso envolve garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes, participar do acompanhamento pré-natal para gestantes, monitorar o estado nutricional de crianças com até sete anos e aderir ao calendário nacional de vacinação.

É crucial que as famílias informem seu status como beneficiárias do Bolsa Família ao matricular seus filhos na escola e ao levá-los para serem vacinados nos postos de saúde, garantindo, dessa forma, o acesso a esse importante programa de assistência social.