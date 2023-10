Gasolina tem menor preço em 2 meses, mas etanol é melhor opção para o bolso

Na primeira metade de outubro, a gasolina ficou 0,67% mais barata na média nacional na comparação com setembro e manteve tendência de baixa, com o litro a R$ 5,96.

É o menor valor para o combustível desde agosto, quando os postos tiveram média de R$ 5,82. Mesmo assim, o etanol é a opção mais vantajosa para o bolso na maior parte do território brasileiro.

Ante o mês passado, inclusive, subiu de 16 para 17 o número de estados, mais o Distrito Federal, onde vale mais a pena abastecer carro flex com álcool.

Com redução de 0,53% no preço médio, que caiu para R$ 3,76, o etanol também voltou ao patamar comercializado em agosto.

Os dados acima integram levantamento da empresa de logística e gestão de frotas Ticket Log, fornecido com exclusividade para o UOL Carros.

Essa nova baixa consecutiva no preço médio do etanol ampliou o número de estados em que, na comparação com a gasolina, o derivado da cana-de-açúcar é a opção mais economicamente mais interessante abastecer, sendo a melhor opção em 16 entre todos da federação e também no Distrito Federal" Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, proprietária da Ticket Log

Confira os estados onde o etanol vale mais a pena, além do Distrito Federal: Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.

Douglas Pina também destaca a diferença de preços entre as cidades com médias mais caras e mais baratas de preço dos dois combustíveis.

A variação nos valores cobrados pelo litro do etanol, por exemplo, chega a ser de 71% na comparação da menor média do litro, verificada no município de Bento de Abreu, em São Paulo (R$ 3,05), com a maior média, praticada na cidade maranhense de Alto Alegre do Pindaré (R$ 5,23).

Com a gasolina, a variação é de 41% - diferença percentual entre o preço médio praticado em Ocauçu, em São Paulo (R$ 5,09), ante o dos postos da cidade paraense de Tucumã (R$ 7,20).

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,65

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Amapá

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,85

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,69

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,61

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,62

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,36

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,20

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,98

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,47

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,78

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,50

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,42

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,14

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,72

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,44

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,87

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,56

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,42

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,17

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,87

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,46

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,07

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,79

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,45

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,86

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,76

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,28

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,93

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,52

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,97

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,47

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,01

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,52

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,39

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,96

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,52

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,10

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,79

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,50