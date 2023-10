Pirotecnia em eventos ainda causa acidentes 10 anos após tragédia da Kiss

A tragédia em um casamento no Iraque, em que mais de uma centena de pessoas morreu e outras 150 ficaram feridas após o uso de fogos de artifício no interior do salão onde o evento era realizado, no final de setembro, chocou o mundo e reacendeu uma antiga discussão no Brasil sobre a segurança de shows e eventos.

Por aqui, o pior acidente do tipo já ocorrido foi o da Boate Kiss, em que 242 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em incêndio causado pelo uso de dispositivos pirotécnicos no interior do estabelecimento, em 2013, na cidade de Santa Maria (RS).

Mais de dez anos após as mortes no interior do Rio Grande do Sul, o uso de material pirotécnico em eventos continua frequente no Brasil. Apesar do grande número de exigências legais relacionadas ao uso seguro desse tipo de material do País, profissionais da área alertam sobre a existência de "brechas" no cumprimento das regras - que, segundo eles, deveriam ser observadas com mais rigor pelo poder público.

Em junho passado, rapper Matuê se feriu com chamas no palco durante show em Uberaba (MG) Imagem: Reprodução

Em anos recentes, acidentes menores foram registrados em alguns espetáculos. Em maio de 2022, durante um show em Miguel Alves (PI), o cantor Felipe Amorim disparou, acidentalmente, alguns fogos de artifício em direção a uma jovem de 16 anos, que estava no local para assistir ao espetáculo.

No mesmo mês, o cantor Xand Avião se machucou durante uma apresentação no Festival Viixe Forró e Piseiro, ao ser atingido por uma rajada de fogo, na hora em que o mecanismo de efeitos especiais foi ativado. Apesar do susto, ele só queimou levemente o braço.

Em junho passado, o rapper Matuê foi atingido por um jato de fogo durante uma apresentação em Uberaba (MG). O rapper estava no palco quando uma das chamas cenográficas do show foi em direção a ele. Em julho deste ano, o cantor Zé Felipe escapou por pouco de um acidente com um projetor de chamas enquanto se apresentava na cidade de Conceição do Araguaia, no Pará.

Exigências legais

Tragédia da Boate Kiss trouxe ensinamentos e alertou para a importância das regras de segurança ao lidar com pirotecnia Imagem: Ronald Mendes/Agência RBS/Estadão Conteúdo

Mas, afinal, os recursos cenográficos com pirotecnia e outros aparatos de efeitos especiais em eventos realizados no Brasil podem colocar em risco artistas e público?

O presidente da Abrape (Associação Brasileira dos Promotores de Eventos), Doreni Caramori Jr., diz que, potencialmente, não. Mas avisa que a segurança passa pela qualidade da mão de obra, planejamento do evento, cumprimento das exigências de segurança e garantia da viabilidade do projeto.

"Esses são os principais desafios do setor de eventos. Mas os acidentes não são recorrentes. O Brasil tem 350 mil eventos ao ano e pouquíssimos temas ligados à segurança e menos ainda ligados à pirotecnia, sinal de que há, sem dúvida, um nível.

É óbvio que casos como o da boate Kiss são fora da curva. Há que ter a preocupação, sem dúvida, nosso setor naturalmente tem que obedecer às normas de segurança, mas não há por que apontar casos isolados como regra geral do nosso setor"

Doreni Caramori Jr., presidente da Abrape

Segundo Caramori Jr., um evento de médio porte exige a retirada de 12 a 14 licenças, todas ligadas de alguma forma à segurança.

"Incêndio, alimentos, ruídos. Um evento de grande porte, como Rock in Rio, por exemplo, envolve mais de 50 licenças necessárias", explica.

Ele afirma que, quando se trata de pirotecnia, as normas diferem, dependendo do estado. Segundo Caramori Jr., há estados em que uma simples vela de aniversário não pode ser usada em estabelecimentos voltados ao entretenimento.

O planejamento de um evento, explica, envolve contratação de fornecedores, projetista, brigada de segurança, fiscalização da qualidade dos materiais, laudo de uso de retardantes de fogo em tecidos e superfícies.

"Sem falar nos cuidados estruturais, do projeto de bombeiros, do projeto de segurança, das saídas de emergência, tudo isso junto garante um bom nível de segurança para um evento", declara.

Capacitação

DJ Alok é um dos muitos artistas que usam efeitos pirotécnicos nas apresentações; regras de segurança são rígidas Imagem: Reprodução

O presidente da Assobrapi (Associação Brasileira de Pirotecnia), Eduardo Tsugiyama, chama a atenção para a necessidade de contratação de empresas licenciadas e com comprovada experiência. Para conscientizar os promotores de eventos e elevar o nível de segurança, a associação ministra cursos de aprimoramento técnicos junto às empresas do setor e auxiliamos o poder público em normativas sobre segurança

Assim como o presidente da Abrape, Tsugiyama também considera acidentes, como o ocorrido na boate Kiss, pontuais no Brasil. No caso da boate, ele afirma que o recurso de pirotecnia foi empregado por um músico, sem conhecimento nem cuidados técnicos, e não por um profissional do setor.

"Para a realização de shows pirotécnicos, a empresa necessita ter todos as licenças necessárias, como licença da Divisão de Produtos Controlados da Polícia Civil, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, licença da prefeitura e ainda contratar um blaster pirotécnico (um profissional em pirotecnia)", explica.

"Quem cogita realizar um show desses, sempre deve consultar e contratar uma empresa especializada, com experiência e certificar-se que possua todas as licenças necessárias".

'Jeitinho'

Apesar de todas as exigências legais, de prefeituras a bombeiros, de polícias ao Exército, ainda há muito desconhecimento das regras em vigor por parte de quem contrata um espetáculo pirotécnico ou ferramentas elétricas que produzam chamas, como os canhões de fogo e outros recursos mecânicos para efeitos especiais.

Há 60 anos, a família do empresário Manoel Netto comanda uma empresa que já produziu efeitos para espetáculos de grandes artistas e bandas nacionais, como Elymar Santos, Felipe Ret e Jota Quest; e também internacionais, como Coldplay.

Ele afirma que o profissional ou a empresa que atua na área da pirotecnia é quem acaba "ensinando" ao contratante de um evento o que pode ou não ser realizado em relação à segurança. Santos acrescenta que já se viu obrigado a recusar contratos onde o plano de espetáculo poderia oferecer algum risco.

"A maioria não tem conhecimento da parte que envolve a pirotecnia; por isso, cabe às empresas que prestam serviços nesses locais trabalhar nas normas de segurança e informar sobre as exigências legais. Pela falta de conhecimento, já neguei contratos porque algumas pessoas idealizam coisas que, conforme a legislação, não se pode aplicar. De qualquer forma, como empresa, adequamos o desejo do realizador para o que é possível, nas normas, ou não realizamos o evento".

O produtor Alex Olympus, que já trabalhou com artistas do porte de Marisa Monte e cuida da direção técnica de grandes eventos como o The Town e o Festival de Verão de Salvador, afirma que há casos em que os organizadores acabam "cedendo", "abrindo brechas" para não "empobrecer" o visual do espetáculo.

"Há casos e casos. Há locais em que você não pode nem usar um canhão de confete ou papel picado, porque pode gerar risco de incêndio em algum refletor ou equipamento super aquecido. E há outros, em que você explica a limitação de uso da pirotecnia e dos efeitos e o organizador te diz que dará um "jeitinho" para liberar para você e o espetáculo não perder o visual. O fato é que, não importando o caso