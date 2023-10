Egito realiza neste sábado cúpula sobre conflito entre Israel e Hamas

O governo do Egito realiza neste sábado (21) uma reunião com representantes de vários países para debater os desdobramentos do conflito entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza, e a escalada da violência no Oriente Médio.

O Brasil será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O principal tema do encontro é a crise humanitária na Faixa de Gaza. Também participam do encontro Jordânia, Catar e Turquia.

Na quarta-feira (18), o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) rejeitou a proposta apresentada pelo governo brasileiro sobre o conflito. O texto pedia pausas humanitárias aos ataques entre Israel e o Hamas para permitir o acesso de ajuda à Faixa de Gaza.