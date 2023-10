Cosud: Estados querem debater sinal locacional e vencimento de concessões com governo federal

Os Estados participantes do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) decidiram adotar medidas para incentivar a transição energética e tornar o segmento de transportes e logística mais sustentável, com redução do uso de combustíveis fósseis. No campo da energia, os acordos foram no sentido de adoção de fontes renováveis e da necessidade de articulação com o governo federal para debater temas como sinal locacional e as concessões de distribuição que vencem nos próximos anos.

O cálculo das tarifas de transmissão leva em consideração um elemento chamado de sinal locacional - que é calculado a partir da localização das usinas e dos centros de consumo. Isso quer dizer que a distância percorrida no sistema de transmissão influencia no custo.

Também foi acordado no Consud a criação de câmaras temáticas para debater intermodalidade no segmento de transporte e logística e estímulos à produção de biometano. O objetivo é que esses desafios sejam tratados permanentemente pelas câmaras técnicas.

Fazem parte do Cosud os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.