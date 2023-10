Correios pedem que Polícia Federal investigue golpes de falso leilão

Do UOL, em Braspília

Os Correios acionaram a Polícia Federal para apurar os casos de golpes de falso leilão com utilização de forma indevida da marca da estatal. Desde o começo de outubro, circula nas redes sociais a notícia falsa de que os Correios estão promovendo a venda de smartphones - inclusive iPhones - com valores a partir de R$ 117.

O que aconteceu?

Em nota, os Correios afirmaram que acionaram ainda o Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR.Gov) para proceder com a investigação dos respectivos sites que estão utilizando de forma indevida a marca da estatal.

Os anúncios falsos foram checados pelo UOL Confere no dia 7 deste mês, mas links fraudulentos continuam no ar e outros acabaram surgindo. Alguns sites utilizaram o CNPJ dos Correios e de outras empresas.

Em nota, os Correios esclareceram na última quinta-feira (19) que as alienações da estatal são realizadas por meio de licitação, mediante publicação de edital, e em lotes, não por itens. Além disso, as informações oficiais são publicadas na página oficial dos Correios.

"A empresa está tomando as medidas cabíveis quanto aos perfis nas redes sociais e na internet que utilizam de forma indevida a marca dos Correios em anúncios de leilões e/ou vendas que não têm qualquer relação com a empresa".

Trecho da nota dos Correios

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui)

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

Caso não consiga reaver o dinheiro, avalie entrar com uma ação judicial. No Juizado Especial Cível é possível ajuizar ações que tenham valor da causa menor que 20 salários mínimos sem a necessidade de ser acompanhado por um advogado.