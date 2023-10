CONFIRMADO R$ 15 MIL AMANHÃ (22) POR VAZAMENTO DO AUXÍLIO-BRASIL? Veja mais

O Instituto Sigilo, oficialmente denominado Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação, lançou um portal que possibilita aos beneficiários do anterior Auxílio Brasil verificar se seus dados pessoais foram comprometidos e se têm direito a indenizações.

No entanto, não há garantias de pagamento da compensação, uma vez que a decisão ainda pode ser objeto de contestação.

Em setembro, a Justiça Federal definiu que cada indivíduo afetado pelo vazamento de dados relacionados ao Auxílio Brasil deve receber R$ 15 mil a título de danos morais. Os responsáveis pelo pagamento, conforme determinado pela 1ª Vara Cível Federal de São Paulo, incluem a Caixa Econômica Federal, a União, a Dataprev e a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados). Entretanto, a Caixa Econômica Federal recorreu da decisão, conforme comunicado oficial.

O Auxílio Brasil, lançado durante o governo Bolsonaro em 2021 e posteriormente substituído pelo programa Bolsa Família sob novas diretrizes em 2023 pelo presidente Lula.

Como realizar a consulta

Para averiguar a situação, os beneficiários devem acessar o portal em sigilo.org.br e selecionar a opção "Conferir se tenho direito," localizada no início da página. O procedimento requer o fornecimento de informações, como nome completo, e-mail, CPF e número de telefone, além da aceitação dos termos de privacidade e uso do site.

A consulta informará se a pessoa está listada na base de dados supostamente comprometida e se é elegível para receber uma indenização. Importante notar que isso não implica pagamento imediato, pois o processo ainda não foi finalizado. O principal propósito do portal é informar às pessoas se têm direito a indenizações, para que possam demonstrar interesse no processo.

Pagamento não é garantido

A indenização carece de garantias de pagamento. O Instituto Sigilo afirma que a ação possui boas perspectivas de sucesso, mas a duração do processo permanece incerta. A organização não é responsável por efetuar os pagamentos. Se a decisão de indenização for mantida, cada beneficiário cujos dados foram vazados deverá buscar a execução da sentença ao término do processo, com auxílio de um advogado.

O Instituto Sigilo não divulgou como obteve acesso à suposta base de dados vazados, embora afirme que as informações coincidem com as dos brasileiros cadastrados no site. De acordo com o site, 471 mil pessoas são elegíveis para indenização.

Processo pode demorar

O processo legal tende a se prolongar, uma vez que as partes envolvidas são entidades públicas com prazos diferenciados. Alguns especialistas questionam a legitimidade da lista de dados supostamente vazados, que não é pública, e têm dúvidas sobre a utilização das informações inseridas no portal de consulta.

Devido a várias opções de recursos legais, o resultado da ação permanece incerto, e um pagamento representaria um precedente único no país.