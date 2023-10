Cerca de 100.000 pessoas participam de manifestação pós-palestinos em Londres

LONDRES (Reuters) - Cerca de 100.000 pessoas participaram de uma manifestação pró-palestinos na região central de Londres neste sábado, caminhando pela capital britânica para exigir um cessar-fogo imediato em Gaza, após o ataque do Hamas contra Israel duas semanas atrás.

Entoando “Palestina Livre”, com cartazes e bandeiras palestinas, os manifestantes se locomoveram por Londres antes de se juntarem em Downing Street, residência oficial e gabinete do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

“Como uma palestina que gostaria de voltar para casa um dia, como uma palestina que tem irmãos e irmãs em Gaza, e família, eu gostaria que pudéssemos fazer mais, mas protestar é o que podemos fazer neste momento”, disse uma mulher, que se recusou a dar seu nome, à Reuters.

Muitos dos cânticos e cartazes continham fortes slogans anti-israelenses, e um manifestante ergueu um cartaz com fotos de Sunak, do presidente norte-americano, Joe Biden, e do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com a mensagem “Procurados por Crimes de Guerra”.

A polícia alertou antes da manifestação que qualquer pessoa expressando apoio ao Hamas, banido no Reino Unido como uma organização terrorista, poderia ser preso, e que incidentes de crime de ódio não seriam tolerados.

O protesto parecia pacífico e não havia relatos imediatos de prisões.

(Reportagem de Michael Holden e Yann Tessier)