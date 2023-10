Palácio de Versalhes é evacuado pela 6ª vez em uma semana após ameaça de bomba

O Castelo de Versalhes foi evacuado ao meio-dia deste sábado (21), pela sexta vez em uma semana, após uma nova ameaça de bomba. A decisão de retirar todos os visitantes e funcionários do local foi tomada depois que uma ameaça de bomba foi postada em uma plataforma eletrônica da polícia que recebe as queixas dos cidadãos, de acordo com fontes policiais.

A decisão de retirar todos os visitantes e funcionários do local foi tomada depois que uma ameaça de bomba foi postada em uma plataforma eletrônica da polícia que recebe as queixas dos cidadãos, de acordo com fontes policiais.

Alerte à la bombe : c'est désormais quotidien. Le château de Versailles est en cours d'évacuation, pour la 6ᵉ fois en une semaine. pic.twitter.com/cyY1QevjUI -- Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 21, 2023

O cotidiano de franceses e turistas tem sido pontuado por falsas ameaças de bomba, que aumentaram expressivamente após o assassinato do professor Dominique Bernard, morto por um extremista islâmico checheno na cidade de Arras (norte), em 13 de outubro.

No mesmo dia do ataque, o governo elevou o alerta nacional de risco de atentados para o patamar máximo previsto no plano de segurança "Vigipirate". Em seguida, a onda de falsos alertas a bomba se espalhou no país.

A França entrou em período de férias escolares neste sábado (21), por 15 dias, e a situação nos aeroportos do país é particularmente tensa. Dezoito alertas de bomba levaram a polícia a evacuar 11 aeroportos na quinta-feira (19) e outros dez terminais aéreos na sexta-feira (20).

Os alertas também têm afetado escolas e monumentos importantes, como o Museu do Louvre, no centro de Paris. O Castelo de Versalhes tem sido particularmante visado.

No final da alta temporada turística, entre 10.000 e 15.000 pessoas visitam o vasto domínio onde está localizado o castelo do rei Luís XIV. Sua área se estende por 63.154 metros quadrados, que abrigam 2.300 cômodos, dos quais 1.000 são destinados às galerias dos Museus dos Castelos de Versalhes e do Trianon, além de um parque amplo e diversos jardins.

Na manhã de sexta-feira, um suspeito do falso alerta que tinha provocado a evacuação de Versalhes na véspera foi detido pela polícia. O homem, de 37 anos, não tem antecedentes criminais, segundo fontes próximas do caso. O suspeito está desempregado e aparentemente sofre de problemas psiquiátricos. Ele permanece detido, sob custódia da polícia, para interrogatório.

O jornal Le Parisien revelou que a polícia pôde identificar esse indivíduo pelo número de telefone que ele utilizou para fazer a chamada de ameaça ao castelo.

Até o momento, a polícia francesa abriu 22 investigações para identificar os autores desse falsos alarmes de bombas, segundo informou o ministro da Justiça, Éric Dupond-Moretti, na sexta-feira. Ele disse que além de adultos, há "crianças" que não têm "nenhum senso de responsabilidade" envolvidas nessas ameaças. Dupond-Moretti também revelou que suspeitos foram detidos e que "obviamente haverá condenações".

A legislação francesa prevê penas de até dois anos de prisão e multa de 30 mil euros para esse tipo de delito. No caso de menores de idade, os pais que arcarão com as consequências financeiras, de acordo com o ministro da Justiça.

Em uma entrevista ao jornal Le Parisien, o promotor público de Paris acrescentou que esse tipo de ato seria, a partir de agora, "considerado como violência psicológica premeditada contra a pessoa", um crime punível com três anos de prisão e uma multa de 45 mil euros.