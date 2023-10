Casagrande: temos posições conjuntas dos 7 Estados sobre reforma tributária

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse que os Estados do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) defenderão posições conjuntas sobre a reforma tributária, mesmo que haja algumas diferenças entre as unidades da federação. "Temos posição conjunta de todos os sete Estados. Estamos apoiando um novo marco para o sistema tributário nacional e sobre isso temos concordância total", afirmou durante evento de encerramento do Cosud, realizado em São Paulo.

Casagrande afirmou que o consenso dos Estados é relacionado à percepção geral de que é preciso fazer mudanças no modelo de tributação, mas que ainda assim, há algumas discordâncias entre os membros do Consórcio em pontos como o Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS), que coloca a tributação no local de consumo e poderia prejudicar regiões produtoras.

Na opinião do governador capixaba, esse sistema gera vantagens aos Estados maiores e prejuízos aos menores. Ele destacou, ainda, que um dos pontos de discordância seria também em relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional, que será criado com recursos da União a partir de 2029. Mas Casagrande afirmou, ainda, que o objetivo das conversas entre os governadores é evitar que essas diferenças impeçam a estruturação de propostas conjuntas. "Tenho certeza que vamos conseguir construir posições que possamos defender em conjunto".