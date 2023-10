Calendário INSS: confira os dias de pagamento da aposentadoria de outubro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tornou público o calendário de pagamentos dos benefícios para o mês de outubro, com início das transferências financeiras programado para o dia 25. A expectativa é que aproximadamente 37 milhões de aposentados e pensionistas recebam os pagamentos referentes a 2023.

É importante ressaltar que as datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício, estabelecendo diferenciação entre beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles cuja renda mensal ultrapassa esse valor.

Para descobrir a data exata de recebimento, é simples: basta verificar o último dígito do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço. Por exemplo, se o número do cartão termina em 123456789-0, o último dígito é 9. Para beneficiários com histórico de recebimento, as datas de pagamento seguem o padrão convencional.

Aqui estão as datas de pagamento do INSS para outubro:

Benefícios de até 1 salário mínimo

Final 1 : 25 de outubro

Final 2 : 26 de outubro

Final 3 : 27 de outubro

Final 4 : 30 de outubro

Final 5 : 31 de outubro

Final 6 : 1º de novembro

Final 7 : 3 de novembro

Final 8 : 6 de novembro

Final 9 : 7 de novembro

Final 0: 8 de novembro

Benefícios acima de 1 salário mínimo

Finais 1 e 6 : 1º de novembro

Finais 2 e 7 : 3 de novembro

Finais 3 e 8 : 6 de novembro

Finais 4 e 9 : 7 de novembro

Finais 5 e 0: 8 de novembro

Para acessar informações sobre pagamentos, valores futuros e datas de pagamento, os segurados podem utilizar o aplicativo do INSS e o site Meu INSS, fazendo login com a conta Gov.br, que é o login unificado para os serviços digitais do governo federal.

Por meio dessas plataformas, os beneficiários também podem consultar o extrato de pagamento dos benefícios, verificar os valores a serem recebidos no próximo ciclo de pagamento e conferir as datas de pagamento. Além disso, é possível agendar ou reagendar perícias médicas e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.