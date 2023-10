Brasileirão: Botafogo recebe Athletico e pode ampliar vantagem no topo

? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 21, 2023

Com 44 pontos na tabela, o Athletico aproximar ainda mais do G4, que garante a classificação para a Copa Libertadores no ano que vem. No restrospecto da temporada, o Furacão soma duas vitórias sobre o Alvinegro. A primeira delas em maio, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil (3 a 2) - na partida da volta os curitibanos eliminaram os cariocas nos pênaltis - e a outra em junho, por 1 a 0, no primeiro tuno do Brasileirão..

Entre as baixas do Athletico para o jogo desta noite está o atacante uruguaio Agustín Canobbio que cumprirá suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo na última rodada. O time comandado pelo técnico Wesley Carvalho deve começar jogando com Bento, Cacá, Thiago Heleno e Kaique Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho e Esquivel; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.