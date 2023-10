Vaso com jato d'água: acessório faz você se sentir em um banheiro japonês

Você já deve ter visto, na TV ou na internet, os vasos sanitários eletrônicos usados no leste asiático, em países como a Coreia do Sul ou o Japão.

Esses vasos sanitários diferem dos que usamos no Brasil porque estão conectados à rede elétrica, com botões para aquecer o assento, alterar a pressão da água e controlar a intensidade da descarga.

Um vaso desse tipo não é fácil de achar por aqui e o preço costuma ser bem salgado. Contudo, existe um acessório para encaixar debaixo do assento que dispara jatos d'água e aproxima a experiência de usar um banheiro como se estivesse no Japão.

Vantagens do produto

melhor limpeza das partes íntimas

compartível com quase todos os modelos de vasos sanitários

permite regular intensidade do jato

dispensa o uso de papel higiênico (porém será preciso uma toalha de pano para secar)

Vale a pena investir num desses?

Para esclarecer essa dúvida, fomos atrás de alguns modelos vendidos em lojas on-line, como a Amazon, e buscamos a opinião de quem já os comprou e avaliou. Algumas das opiniões são de consumidores estrangeiros, já que os modelos são vendidos para diversos países.

Acessório para ser instalado abaixo do assento. Funciona como um bidê

Possui modo para lavagem para homens e para mulheres. Com interruptor rotativo, é possível alternar entre eles

Permite ajuste da pressão da água

O que diz quem comprou

Funciona perfeitamente, é bem sutil, bonito. Fácil de instalar e ficou bem discreto. Se acomodou perfeitamente com o assento.

Maria Elizabete Pereira

Produto cumpre o prometido para higiene feminina é ótimo!

Priscila

Eu instalei este bidê em antecipação a um exame de saúde específico de meia-idade que requer uma limpeza interna completa de 24 horas. Foi bastante fácil de instalar com o mínimo de conhecimento, experiência ou força em encanamento. Eu instalei o meu sob um assento de vaso sanitário redondo de fechamento lento. (...) Toda casa com mulheres em idade fértil precisa instalar uma dessas para um refresco rápida durante a menstruação.

K. Bisciotti

Acessório com função de bidê. Deve ser instalado abaixo do assento

Ajuste de pressão da água: basta girar o botão

Garantia de 18 meses pela fabricante

Fácil instalação e não altera a altura do assento

O que diz quem comprou

Como visitante regular do Japão, eu queria comprar uma lavadora como as que você vê lá em todos os lugares. Depois de usá-la, não há como voltar atrás. Vi este produto e pensei em experimentá-lo -- até agora estou muito impressionado. A qualidade parece boa, funciona muito bem, é fácil de instalar e tem uma aparência elegante.

Chris N

"Fiquei com medo ao comprá-la porque a tampa do meu vaso é diferente das mostradas aqui e tem uma montagem diferente, pois fecha sozinha sem ser batida, mas realmente se encaixa perfeitamente! O jato é potente e tem um design muito elegante."

Juan G

Este bidê tem uma excelente relação custo-benefício. Tão fácil de instalar e funciona bem, estou muito feliz com ele e certamente o recomendo.

Billy

Bidê para instalação abaixo do assento do vaso sanitário

Garantia de 18 meses pela fabricante

Construído com válvulas de alta pressão com núcleos de metal e cerâmica e mangueiras de aço

Limpeza íntima frontal e traseira

O que diz quem comprou

O produto é excelente, não tenho do que reclamar, sensacional. Porém, vem no padrão americano de 7/8" enquanto no Brasil se usa geralmente 1/2". Então tive que comprar um T com o tamanho correto aqui. Na minha opinião por estar sendo vendido e entregue por Amazon Brasil, o produto já deveria vir com adaptador no tamanho correto para ligação."

Odon de Melo Pontes Junior

O produto é bom, útil, funciona conforme prometido e tem ótimo custo-benefício. Mas é necessário comprar um "T" de meia polegada pois a entrada padrão nos USA é diferente da brasileira.

Pedro Lemos

Comprei meu primeiro bidê Luxe há vários anos. Eu era novo no conceito. Um bom amigo comprou um durante a covid, quando faltava papel higiênico, e adorou o quão maravilhoso era. Ele morou no sudeste da Ásia por vários anos antes e estava familiarizado com bidês. Então, eu pedi um Luxe 120, junto com o assento do vaso sanitário Luxe. (...) Levei algumas semanas para me sentir confortável com o bidê. Mas, depois de fazer isso, aprendi a apreciar o resultado superior da limpeza. Eu me sinto 'limpo' após o uso. Além disso, agora não uso papel higiênico, só me seco com uma toalha.

Texas Guy

Acessório para instalação abaixo do assento. Tem as funções de um bidê eletrônico

Jatos para limpeza nas partes íntimas frontais e traseiras

Autolimpante, lavando com água o próprio bocal

Bocal retrátil

O que diz quem comprou

Comprei uma peça na loja de ferragens e deu pra adaptar direitinho aqui no Brasil, comprei pra minha mãe que já tá idosa e ela adorou - melhor que o antigo chuveirinho.

Maria L.

Produto de fácil instalação. Para higiene pessoal, tanto masculino como feminino. Gostei muito. Apenas necessita de um adaptador. Qualquer encanador pode achar em casas de materiais.

Decio de Paula Machado

Atentem para o detalhe que o encaixe da mangueira segue outro padrão de rosca (não só tamanho, mas tipo de rosca) do que usamos aqui. É preciso de um adaptador específico que converta a rosca do padrão americano no brasileiro. O kit de acessórios é bem completo, exceto pelo fato de ser um padrão diferente do Brasil. As 3 estrelas não são pelo produto e sim pela dificuldade de se achar esse adaptador e não vir nada informado na embalagem.

Eduardo Lemos

