7º voo de repatriação de brasileiros em Israel chega ao Rio

SÃO PAULO, 21 OUT (ANSA) - Chegou no Rio de Janeiro o sétimo voo de repatriação de brasileiros que estavam em Israel.

Após uma escala em Recife, onde desceram dois passageiros, a aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou às 10h48 deste sábado (21) no Aeroporto do Galeão com 67 civis resgatados, incluindo três bolivianas, e nove animais de estimação.

As cidadãs da Bolívia (uma mãe e duas filhas menores de idade) foram incluídas no voo após o não comparecimento de brasileiros que haviam solicitado a repatriação.

"Não há, atualmente, outros estrangeiros interessados em deslocamento ao Brasil", disse o Ministério das Relações Exteriores, acrescentando que o oitavo e último voo de repatriação para brasileiros em Israel partirá no fim da manhã de domingo (22).

"Tendo em conta as condições locais atuais e a operação regular do aeroporto de Ben Gurion [em Tel Aviv], não se preveem voos adicionais para brasileiros em Israel", acrescentou o Itamaraty.

Cerca de 30 brasileiros e seus familiares ainda aguardam a evacuação em Khan Younis e Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

"Veículos contratados pelo Itamaraty seguem de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah", disse o Ministério das Relações Exteriores.

Até o momento, a operação Voltando em Paz do governo federal já repatriou aproximadamente 1,2 mil brasileiros que estavam em Israel. (ANSA).

