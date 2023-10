YoPRO, Piracanjuba Whey: por que bebidas proteicas fazem tanto sucesso

As bebidas proteicas já caíram no gosto dos consumidores, principalmente entre quem pratica alguma atividade física e quer aumentar a quantidade de proteínas na dieta. Hoje elas são encontradas nas prateleiras da maioria dos mercados e em diversas marcas.

Mas, afinal, o que são bebidas proteicas, quando são indicadas e que cuidados tomar antes do uso? O Guia de Compras UOL responde a essas perguntas a seguir:

O que são bebidas proteicas?

Bebidas proteicas são ricas em proteínas, nutrientes fundamentais para diversos processos do organismo humano, incluindo a formação de estrutura das células, dos músculos e do sistema imunológico.

Para quem treina com regularidade, bebidas ricas em proteínas são muito desejadas, pois favorecem o ganho de força e de massa muscular, além de contribuir para a regeneração e a produção das fibras musculares.

A composição das bebidas proteicas pode variar de acordo com a marca. Porém, em todos os casos, a quantidade de proteínas é maior do que a de produtos que não são considerados proteicos.

Muitas delas contam com whey protein, ou proteína do soro do leite, queridinha de quem treina. Mas outras fontes de proteínas podem estar disponíveis entre seus ingredientes, incluindo:

Proteína da soja

Proteína da ervilha

Caseína (um outro tipo de proteína do leite)

Colágeno hidrolisado

Leite puro combinado com essas substâncias citadas

Nutricionistas recomendam?

Pessoas com carência nutricional podem se beneficiar com este tipo de bebida proteica, quando indicado por nutricionistas.

Porém, o público que mais tende a consumir esse produto é mesmo o que realiza exercícios físicos. Para essas pessoas, os nutricionistas costumam recomendar suplementos ou mesmo bebidas proteicas como forma de aumentar o aporte de proteínas na dieta, pois nem sempre é fácil consumir a quantidade adequada de alimentos ricos neste nutriente. Também pode ser uma forma fácil e rápida de conseguir a quantidade adequada de proteínas antes ou depois do treino.

Vale destacar que existem diferentes tipos de bebidas proteicas e de suplementos no mercado. Assim, uma consulta com um nutricionista é indicada se você quer adicionar o produto à sua rotina alimentar e não sabe quais os melhores momentos para consumi-lo e que tipo escolher.

Veja aqui a avaliação das marcas de bebidas proteicas feitas pelo VivaBem.

Quais cuidados tomar?

De forma geral, as bebidas proteicas não têm contraindicação e podem ser consumidas de forma equilibrada por todas as pessoas. Mesmo as que não se exercitam podem colher benefícios de consumi-las como uma forma de lanche rápido.

Uma indicação de nutricionistas costuma ser sobre a leitura do rótulo. Produtos com muitos ingredientes, que incluem aromatizantes, estabilizantes e adoçantes artificiais, merecem uma avaliação mais rígida.

Vale, ainda, notar a proporção de carboidratos/proteínas (preferindo as que tenham menos açúcares adicionados) e a quantidade de fibras por porção.

A atenção fica para pessoas que têm algum tipo de problema renal, já que a proteína em excesso pode contribuir para a formação de pedras nos rins. Nesses casos, a bebida proteica só deve ser usada com a devida orientação médica ou nutricional.

Confira algumas opções:

Possui 15g de proteínas;

Com leite parcialmente desnatado;

Não contém lactose e adição de açúcares

O que diz quem comprou

Ótima opção para pós-treino e lanches rápidos.



Vanessa Q.

É saboroso e mata a fome de verdade! Sustenta a pessoa por um bom tempo! [...] Não tem sabor de chocolate muito forte igual a Toddynho, mas ainda assim você sente o leve "abraço" do cacau na alma.



Raisa

23g de proteínas;

Tem alto teor proteico, em especial concentrado de leite e colágeno;

Com adoçante natural (estévia), que é um dos mais indicados;

Zero lactose

O que diz quem comprou

Muito bom! Parece um Toddynho de whey! É docinho! E não tem açúcar! É adoçado com estévia.



Natalia

Produto com boa qualidade, saboroso, bom prazo de validade.



Layane

15g de proteínas;

Com ingredientes naturais;

Sem adição de adoçantes, corantes e conservantes;

Opção para veganos e vegetarianos.

O que diz quem comprou

Gente, que produto perfeito! 15g de proteína e 100% vegetal. Uma delícia, com certeza vou comprar de novo! Super recomendo!



Andrea Brisolla

26g de proteínas (entre caseína e whey);

Seus principais ingredientes incluem leite desnatado, concentrado proteico de leite, concentrado proteico de soro de leite;

Oferta para o pacote com 9 unidades.

O que diz quem comprou

Prático para levar como lanche e custo-benefício ótimo!



Carla Andrea



Prático para os dias mais co?ridos



Daniella Bedin Guilhen

Seus ingredientes principais são água, caseinato de cálcio e proteína de soro do leite concentrada;

Tem alto teor proteico e sem adição de açúcar.

Oferta para o pacote com 6 unidades;

Disponível nos sabores banana, chocolate, coco e morango.

O que diz quem comprou

Produto muito bom. Recomendo. Prático e super custo-benefício.



Anônimo

Curte produtos de fitness, saúde e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de produtos: no Monitor de Ofertas UOL, no Twitter (@ofertas_uol), no Telegram (monitordeofertasuol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).