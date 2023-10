Xi Jinping recebe Arthur Lira e fala em 'sinergia' com Brasil

(ANSA) - BRASÍLIA, 20 OTT - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e outros parlamentares de vários partidos foram recebidos nesta sexta-feira (20) em Pequim pelo presidente chinês, Ji Xinping, no âmbito da ampliação do diálogo que inclui a Iniciativa Cinturão e Rota promovida pelo governo da China.

O encontro dos deputados com Xi aconteceu para reforçar a "sinergia entre a Iniciativa do Cinturão e Rota chinês e a estratégia de desenvolvimento brasileiro", informou o Ministério das Relações Exteriores da China.

A Nova Rota da Seda consiste em um plano de investimentos que engloba dezenas de países.

Em paralelo, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, se reuniu na quinta-feira (19) com Xi à margem do Terceiro Fórum sobre Cooperação Internacional. (ANSA).

