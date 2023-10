Wall St cai com rendimentos elevados e preocupações com Oriente Médio

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira, com os rendimentos dos Treasuries oscilando perto de máximas de vários anos, após comentários agressivos do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, enquanto o conflito no Oriente Médio mantinha os investidores nervosos.

Israel arrasou um distrito no norte de Gaza nesta sexta-feira e atingiu uma igreja cristã ortodoxa onde pessoas estavam se abrigando, deixando claro que uma ordem para invadir Gaza era esperada em breve.

Falando no Clube Econômico de Nova York na quinta-feira, Powell disse que a força da economia dos EUA e a contínua restritividade dos mercados de trabalho podem exigir condições de política monetária mais duras para controlar a inflação.

“Foi uma boa notícia que ele tenha insinuado que novembro está fora da mesa para um aumento das taxas”, disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

"Mas ele deixou aberta a possibilidade de aumento adicional dos juros... a economia ainda está avançando e a inflação ainda está alta, então é isso que deixa o mercado nervoso."

Às 12:24 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 1,02%, a 4.234,30 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,55%, a 33.229,55 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 1,25%, a 13.021,86 pontos.