Vendas no varejo do Reino Unido caem 0,9% em setembro ante agosto

As vendas no varejo do Reino Unido caíram 0,9% em setembro ante agosto, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 20, pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado foi bem pior do que a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,1%. Em agosto, as vendas no varejo haviam subido 0,4% na comparação mensal. Em relação a igual mês do ano passado, as vendas no varejo britânico caíram 1,0% em setembro.