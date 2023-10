Veleiro Amerigo Vespucci chegará ao porto do RJ em 22/10

SÃO PAULO, 20 OUT (ANSA) - O veleiro militar Amerigo Vespucci, chamado na Itália como o "navio mais bonito do mundo", atracará no próximo domingo (22) no porto do Rio de Janeiro.

Essa será a nona parada do tour da embarcação pelo mundo para promover o Made in Italy e a segunda no Brasil, depois da passagem por Fortaleza.

A joia da Marinha italiana, que voltará ao Rio de Janeiro depois de 71 anos, permanecerá na cidade até 26 de outubro.

Durante sua permanência no Píer Mauá, o veleiro ficará aberto ao público nos dias 23, 24 e 25. A visita será totalmente gratuita e não vai ser necessário um agendamento prévio.

Os interessados também poderão ver as exposições "A mais bela do mundo", do fotógrafo Massimo Sestini, e "As cores profundas do Mediterrâneo", do Instituto Superior de Pesquisa Ambiental (Ispra), organizadas pelo Instituto Italiano de Cultura (IIC) do Rio de Janeiro, respectivamente, nos dias 22 e 23, no Edifício Touring e no Museu Naval.

A chegada do Amerigo Vespucci também será acompanhada por um seminário sobre biodiversidade e conservação do ambiente marinho no Museu Naval, localizado na rua Dom Manuel 15, na Praça XV. O evento também será organizado pelo IIC do Rio.

A viagem da embarcação é uma ideia do governo de Giorgia Meloni para promover o turismo e a influência da cultura italiana no mundo.

Serviço: 21/10- Chegada do navio a Niterói O veleiro chega a um km da orla de Niterói e saúda a cidade, em comemoração aos seus 450 anos. É prevista uma visitação do navio por parte das autoridades da cidade. FECHADO AO PÚBLICO.

22/10 - 8h30- Chegada do navio ao Pier Mauá (Porto Maravilha), em frente ao Edifício Touring - Rio de Janeiro 23/10 - Abertura a visitação gratuita do público ao navio Vespucci.

10h30 às 12h30/ 16h30 às 19h30 Pier Mauá (Porto Maravilha) NÃO É NECESSÁRIO AGENDAMENTO. VISITA POR ORDEM DE CHEGADA 23/10 - 15h00 às 16h00 - visita guiada do navio com o Comandante para autoridades e imprensa brasileiras.

23/10 - 11h - Seminário: "Entre o mar e a terra - impactos e propostas de recuperação. Dois países frente a frente" Museu Naval (Rua Dom Manuel 15, Praça XV - Rio de Janeiro).

23/10 - 14h - Inauguração exposição "As cores profundas do Mediterrâneo - viagem à descoberta das profundezas do mar"- Museu Naval (Rua Dom Manuel 15, Praça XV - Rio de Janeiro).

Aberto ao público - gratuito de 23 de outubro a 18 de fevereiro 23/10 a 12/11 - Exposição " La più bella del mondo - A mais bonita do mundo" Edifício Touring - Orla Conde, em frente a Praça Mauá, Zona Portuária do Rio Aberta ao público - gratuito 24/10- Abertura a visitação gratuita do público ao navio Vespucci.

10h30 às 12h30/ 14h30 às 19h30 Pier Mauá (Porto Maravilha) NÃO É NECESSÁRIO AGENDAMENTO. VISITA POR ORDEM DE CHEGADA 25/10 - Abertura a visitação gratuita do público ao navio Vespucci.

10h30 às 12h30/ 14h30 às 19h30 Pier Mauá (Porto Maravilha) NÃO É NECESSÁRIO AGENDAMENTO. VISITA POR ORDEM DE CHEGADA (ANSA).

