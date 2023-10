Trump é multado em US$5 mil por criticar funcionária de tribunal em julgamento em Nova York

Por Jasper Ward e Jack Queen

(Reuters) - Donald Trump foi multado nesta sexta-feira por um juiz de Nova York em 5 mil dólares por violar uma determinação de silêncio que proíbe o ex-presidente dos Estados Unidos de criticar funcionários do tribunal durante um julgamento de fraude civil no qual ele é acusado de supervalorizar ilegalmente seu patrimônio para enganar instituições financeiras.

Futuras violações cometidas por Trump poderão ser punidas com multas mais pesadas e até possível prisão, disse o juiz Arthur Engoron em uma decisão. O juiz observou que a violação parecia inadvertida, mas acrescentou: "Não se engane: violações futuras, sejam intencionais ou não, sujeitarão o infrator a sanções muito mais severas".

Engoron disse no decreto que uma publicação de Trump nas redes sociais -- que foi excluída da plataforma do ex-presidente, o Truth Social -- atacando a secretária do juiz permaneceu visível em seu site de campanha duas semanas depois de ele ordenar que fosse retirada.

Trump é o favorito à nomeação republicana para desafiar o presidente democrata Joe Biden nas eleições de 2024, mantendo uma liderança dominante sobre seus rivais, apesar dos crescentes problemas jurídicos e das restrições ordenadas pelo tribunal às suas declarações públicas.

Engoron, responsável pelo julgamento das acusações apresentadas pela procuradora-geral do Estado de Nova York, Letitia James, impôs uma determinação de silêncio limitada no dia 3 de outubro, depois que Trump, em uma publicação em uma rede social, compartilhou uma foto da principal auxiliar do juiz posando com o líder da maioria no Senado dos EUA, Chuck Schumer, um crítico do ex-presidente, e a chamou de "namorada" do senador.

Engoron disse ao impor a determinação de silêncio que os comentários dirigidos à sua equipe eram "inaceitáveis, inapropriados e não serão tolerados em nenhuma circunstância".

Trump por vezes apareceu pessoalmente no julgamento em curso, atacando James e Engoron em comentários inflamados a jornalistas do lado de fora do tribunal.

Trump não compareceu à audiência de sexta-feira, na qual, segundo relatos da imprensa norte-americana, seus advogados disseram que a publicação que permaneceu visível foi inadvertida e apresentaram um pedido de desculpas ao juiz.

O processo movido por James acusa Trump de inflar os valores de suas propriedades em bilhões de dólares em declarações aos bancos, obtendo centenas de milhões de dólares ao economizar de forma ilícita nos juros de empréstimos. Trump também é acusado de manipular valores de ativos para enganar as seguradoras.

Trump, que procurou retratar o caso como uma intenção de prejudicá-lo politicamente, negou qualquer irregularidade e defendeu a avaliação dos seus ativos. Ele disse que os bancos conduziram suas próprias diligências e lucraram com os empréstimos.