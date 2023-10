TJ arquiva inquérito contra Falcão por importunação sexual

SÃO PAULO, 20 OUT (ANSA) - O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu arquivar o inquérito que investigava Paulo Roberto Falcão por importunação sexual contra a funcionária do apart-hotel onde mora em Santos, no litoral de São Paulo.

O ex-jogador, ex-técnico e atual dirigente, foi alvo de denúncia da recepcionista do edifício, que afirmou ter sido tocada de maneira inapropriada duas vezes, em 2 e 4 de agosto.

Segundo ela, ele entrou em uma área restrita e encostou com a parte íntima no braço dela. Em depoimento, Falcão afirmou que entrou no local para procurar um colega do Santos e negou intenção sexual.

Para o juiz Leonardo de Mello Gonçalvez, da 2ª Vara Criminal de Santos, "nem todo contato físico configura ato libidinoso": "Não há ocorrência de ilícito penal, não sendo possível concluir que o investigado tenha praticado ato libidinoso".

Tendo analisado as imagens de câmeras de segurança, o Ministério Público disse acreditar que a denunciante não mentiu, mas interpretou o fato de maneira que não foi comprovada.

Falcão defendeu as cores da Roma entre 1980 e 1985, sendo campeão italiano na temporada 1982/83 e da Copa da Itália em 1980/81 e 1983/84. Ao todo, disputou 152 partidas pelo clube da capital da Itália e balançou as redes 27 vezes. (ANSA).

