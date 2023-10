Tempestade Babet deixa três mortos no Reino Unido e segue para Escandinávia

A tempestade Babet causou inundações significativas no Reino Unido, que deixaram três mortos, conforme anúncio da polícia nesta sexta-feira (20), e agora se dirige para a Escandinávia, onde diversos voos foram anulados, e muitas barcas, ancoradas no cais.

Desde quarta-feira, chuvas fortes e ventos violentos atingem uma vasta área que vai da Irlanda ao norte da Escócia.

Um alerta vermelho, previsto para ser levantado ao meio-dia de hoje na Escócia, foi prorrogado até sábado pela agência meteorológica nacional.

No aeroporto de Leeds Bradford, no norte da Inglaterra, um avião de passageiros derrapou na pista ao tentar pousar em meio aos fortes ventos, sem deixar nenhum ferido.

A tormenta Babet também poderá causar estragos em outras regiões do Reino Unido, motivo pelo qual os serviços meteorológicos lançaram um alerta laranja que ficará em vigor da tarde de sexta-feira à manhã de sábado em várias regiões do norte e centro da Inglaterra e do norte de Gales.

O noroeste da Escócia se viu particularmente afetado, e o corpo de uma mulher de 57 anos foi encontrado na noite de ontem em um rio na região costeira de Angus, entre Edimburgo e Aberdeen, relatou a polícia. Um homem de 56 anos também morreu na noite de quinta-feira, quando seu veículo bateu em uma árvore perto da cidade de Forfar, na mesma região, completou a mesma fonte.

Nesta sexta-feira, outro homem sexagenário morreu após ficar preso em uma corrente de água no condado de Shropshire, no centro da Inglaterra.

Centenas de pessoas tiveram de ser retiradas de suas casas desde quinta-feira, devido às inundações em várias cidades, como é o caso de Brechin.

- "Absolutamente horrível" -

"É absolutamente horrível", disse a vereadora Jill Scott à agência de notícias britânica PA, acrescentando que há pessoas "presas" em alguns bairros de Brechin. "Os barcos (dos socorristas) tentam alcançá-los, mas não conseguem, porque a corrente é muito forte", explicou.

Na Irlanda, centenas de casas foram inundadas em Cork (sul), onde as autoridades municipais relataram que não sofriam inundações desta magnitude há pelo menos 30 anos. E, não muito longe dali, o Exército foi mobilizado para evacuar um hospital na cidade de Midleton.

A tempestade agora se dirige para Dinamarca e Suécia, onde os meteorologistas esperam fortes inundações.

"O vento já começou a ganhar força e se espera que alcance seu ponto máximo durante a noite", disse à AFP Ida Dahlström, meteorologista do Instituto Sueco de Meteorologia e Hidrologia (SMHI, na sigla em inglês).

O SMHI e seu homólogo dinamarquês, o DMI, emitiram alertas para chuvas fortes, inundações e fortes rajadas de vento.

Ao todo, 77 voos com destino e origem no aeroporto de Copenhague, na Dinamarca, foram cancelados, informou o DMI no X (antigo Twitter).

Várias companhias de balsas suspenderam, preventivamente, seus serviços entre Dinamarca e Alemanha. As habituais rotas da Suécia com Alemanha e Polônia também não vão operar.

