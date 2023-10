Tales: Lula fez sua parte; Congresso e STF assumem embate do marco temporal

O governo Lula fez sua parte ao vetar parcialmente o projeto de lei que prevê o marco temporal das terras indígenas e agora o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal) devem assumir o embate, afirmou o colunista do UOL Tales Faria no UOL News desta sexta-feira (20).

O governo fez a parte dele. É meio que: 'Eu cumpri a Constituição, agora o Congresso que se vire com o STF'. Especialmente o centrão, especialmente a direita. Porque quem não é do centrão e até mesmo do chamado centro democrático não está nessa onda de implantar um marco temporal contra o que está na Constituição.

Tales Faria, colunista do UOL

O colunista acredita que a questão será judicializada, mas lembrou que o Supremo já se pronunciou sobre o assunto e deve derrubar uma possível queda do veto de Lula no Congresso.

Certamente ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte e quem vai decidir no final vai ser o Supremo porque, não tem jeito, é o Supremo que decide o que é e o que não é constitucional. O Congresso vai ter que se dobrar.

Tales Faria, colunista do UOL

