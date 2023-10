Tales: Furto de armas mostra conluio entre crime, polícia e Exército

O afastamento do diretor do Arsenal de Guerra do Exército em São Paulo e as armas furtadas serem recuperadas não bastam para explicar como oito metralhadoras furtadas foram encontradas no Rio de Janeiro, disse o colunista do UOL Tales Faria no UOL News da manhã desta sexta-feira (20). Ele aponta um conluio entre crime, polícia e Exército no caso.

Segundo apuração do UOL, oito das 21 armas furtadas do Arsenal de Guerra do quartel do Exército em Barueri (SP) passaram pelas mãos de traficantes por três favelas cariocas dominadas pelo Comando Vermelho.

Essa história está muito mal explicada. Não basta afastar o comandante do Exército. 'Foram encontradas oito das 21 metralhadoras na mala de um carro em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro'. Como assim foram encontradas na mala do carro? Alguém colocou e deixou lá para serem encontradas. Alguém avisou.

Tem um conluio entre bandidagem, Comando Vermelho, crime organizado, a polícia e, infelizmente, o Exército. Há um conluio desses criminosos com o Exército, com a polícia e isso é perigoso. Essa história está muito mal explicada. Não adianta vir mostrar e expor as armas ali.

Tenente-coronel exonerado foi inepto com o arsenal do Exército, diz Josias

O colunista Josias de Souza classificou o tenente-coronel Rivelino Barata Batista de Sousa como "inepto" após o sumiço das armas.

Rivelino foi exonerado do cargo por decisão do Comandante do Exército, general Tomás Paiva, como registra o DOU (Diário Oficial da União) de hoje.

Esse personagem que o Exército desloca foi inepto. Ele não conseguiu manter, sob sua guarda, peças de armas do arsenal do Exército.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: de segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: