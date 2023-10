S&P reafirma rating do Reino Unido em AA, com perspectiva estável

A S&P Global reafirmou o rating AA do Reino Unido, com perspectiva estável. A agência avalia que a economia do país deve crescer 0,4% em 2023 e 2024, antes de apresentar quadro mais firme, com avanço de 1,5%, a partir de 2025.

A economia do Reino Unido enfrenta vários ventos contrários, como a inflação elevada, um aperto monetário rápido da política monetária e das condições de crédito, bem como uma perspectiva externa "comparativamente fraca", diz a S&P.

A inflação, por sua vez, desacelerará de um avanço de 7,5% em 2023 a uma alta de 2,5% em 2024, projeta ela. O déficit geral do governo deve recuar a 3,3% do PIB até 2026, de um resultado projetado de 5,6% do PIB neste ano.