Sínodo de 2023 não terá decisão sobre diaconato para mulheres

VATICANO, 20 OUT (ANSA) - A freira Mary Teresa Barron, presidente da A União Internacional das Superioras Gerais (Uisg), declarou nesta sexta-feira (20) no Vaticano que a questão do acesso das mulheres ao diaconato "está na mesa".

"Estamos considerando. A beleza da Igreja Católica é que há opiniões diversas, e pessoalmente considero que Sínodo deva discernir com união", afirmou à imprensa.

Já o monsenhor Gintaras Grusas, presidente do Conselho das Conferências Episcopais da Europa (Ccee), disse, também nesta sexta: "O tema sobre o qual estamos unidos é o da sinodalidade".

Questionado sobre as questões das mulheres na Igreja e possibilidade de uma pastoral LGBT, disse: "Não acredito que acontecerá antes de 2024. Não tenho certeza nem de que acontecerá em 2024. O sínodo não está tentando tomar decisões doutrinais e dogmáticas". (ANSA).

