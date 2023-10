Sindicato pede que atores de Hollywood evitem usar fantasias ligadas a estúdios no Halloween

Nada de Barbie ou Homem-Aranha. Os atores dos Estados Unidos podem ter que adaptar seus planos para o Halloween, já que o sindicato dos atores de Hollywood pediu a seus 160 mil membros que evitem fantasias de personagens ligados aos estúdios contra os quais estão em greve.

Isso deixa de fora da lista para o feriado favorito dos americanos opções como "Barbie", da Warner Bros, os super-heróis da Marvel, da Disney, e "Stranger Things", da Netflix.

Em uma publicação com dicas de práticas favoráveis à greve para o Halloween, o SAG-AFTRA sugere que seus membros se vistam como "personagens e figuras generalizadas (fantasma, zumbi, aranha, etc)".

Os atores também podem criar fantasias baseadas em personagens de séries de TV animadas, que não fazem parte da greve atual.

"Vamos usar nosso poder coletivo para enviar uma mensagem alta e clara aos nossos empregadores em greve de que não promoveremos seu conteúdo sem um contrato justo!", diz a postagem.

Os membros do SAG-AFTRA deixaram os sets de filmagens em julho, em protesto por melhores condições contratuais e proteções contra o uso da inteligência artificial na indústria.

Com quase 100 dias de greve, na semana passada, as negociações com representantes dos estúdios colapsaram de forma abrupta.

Apenas recentemente os estúdios chegaram a um acordo com os roteiristas de Hollywood para encerrar a outra greve, que durou quase 150 dias. A primeira greve dupla em 60 anos paralisou a indústria do entretenimento.

