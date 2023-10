Sementes de ódio alimentam ameaças terroristas, diz Mattarella

ROMA, 20 OUT (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou nesta sexta-feira (20) que as sementes do ódio alimentam as ameaças terroristas.

"Os germes da pseudocultura da violência e do ódio estão se espalhando, tanto a nível internacional como a nível nacional.

Isso também alimenta ameaças de natureza terrorista e comportamentos que atentam contra a liberdade dos cidadãos", disse o chefe de Estado em uma reunião com prefeitos.

Mattarella ainda destacou no encontro a necessidade de "garantir sempre" os direitos fundamentais de expressão.

Em outra passagem de seu discurso, o presidente italiano pediu para que os prefeitos das cidades "estejam atentos à legalidade e ao crime". (ANSA).

