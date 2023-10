Putin visita QG da operação russa na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou na quinta-feira (19) em Rostov do Don o quartel-general do exército de seu país para a operação na Ucrânia, anunciou o Kremlin nesta sexta-feira.

Putin "visitou o quartel-general das Forças Armadas russas em Rostov do Don, em seu retorno de Perm", na região dos Urais, onde o presidente passou a quinta-feira, informou o Kremlin em um comunicado.

Na visita, o presidente russo se reuniu com o comandante do Estado-Maior e comandante das operações militares na Ucrânia, Valeri Guerasimov, que apresentou um relatório sobre a situação da ofensiva russa.

A reunião aconteceu depois que a Ucrânia anunciou na terça-feira ter utilizado com sucesso, pela primeira vez, mísseis ATACMS com alcance de até 165 km, fornecidos pelos Estados Unidos de maneira secreta.

Putin afirmou na quarta-feira que os mísseis ATACMS não influenciarão o conflito e apenas prolongarão a "agonia" da Ucrânia.

Rostov do Don, próxima da Ucrânia, é um centro de operação importante das forças russas mobilizadas na Ucrânia. Putin já havia visitado o local em agosto e março.

A cidade também foi cenário em junho do motim dos mercenários do grupo Wagner, que tomaram o controle do quartel-general por algumas horas. O líder do grupo paramilitar, Yevgueni Prigozhin, morreu em agosto em um acidente de avião na Rússia.

