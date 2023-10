Primeiro relatório sobre abusos sexuais na Igreja espanhola será divulgado em uma semana

O relatório de uma primeira investigação independente sobre os abusos sexuais de menores na Igreja Católica da Espanha será divulgado em 27 de outubro no Congresso, informou nesta sexta-feira (20) o Legislativo, que iniciou esta investigação há um ano e meio diante da opacidade eclesiástica.

O documento, segundo o calendário oficial do Congresso, será entregue pelo defensor do povo, que conduziu a investigação oficial, solicitada pelos deputados em março de 2022 para "trazer à tona" as "hediondas condutas pessoais cometidas contra meninos e meninas indefesos" dentro da Igreja.

Diante de um aumento da pressão política, a Igreja Católica espanhola anunciou em fevereiro do ano passado uma primeira auditoria independente. Segundo fontes da firma de advogados responsável, o relatório será apresentado até o fim do ano.

Aprovada por ampla maioria no Congresso, a investigação do defensor do povo contou com especialistas jurídicos, em direitos humanos e em assistência às vítimas, além de depoimentos de vítimas, para determinar responsabilidades, oferecer reparação e prevenir novos casos.

A Igreja se negou a participar, mas em março chegou a fornecer informações sobre casos de pedofilia coletados pelas dioceses. Em junho, indicou ter obtido depoimentos de 927 vítimas.

du/mg/eg/ic

© Agence France-Presse