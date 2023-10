Pressionado, técnico do Napoli diz que conhece seus inimigos

NÁPOLES, 20 OUT (ANSA) - Pressionado no comando do Napoli, o técnico Rudi Garcia garantiu nesta sexta-feira (20) que está muito calmo e sereno, mas afirmou que agora sabe quem são seus amigos e inimigos.

Em quinto lugar na Série A da Itália, o atual dono do Scudetto vive um momento irregular na temporada, mas grande parte da culpa da instabilidade napolitana vem sendo depositada na conta do treinador francês.

"Estou sereno e calmo. Se respondo suas perguntas com caráter não significa que estou nervoso. Agradeço aos jornalistas e torcedores que me incentivaram, mas agora sei quem são meus amigos e quem são meus inimigos na imprensa", disse Garcia em uma coletiva de imprensa.

Com sete pontos atrás do líder Milan, o Napoli visitará o Hellas Verona no próximo sábado (21), no estádio Marcantonio Bentegodi. No entanto, o clube partenopeo entrará em campo manchado pelas derrotas para Fiorentina e Real Madrid.

"Não fizemos tudo certo em campo contra a Fiorentina, mas também não fizemos tudo errado, pois vínhamos de quatro ou cinco bons jogos. Eu assumo minhas responsabilidades, mas estou desapontado por ter pensado que teria uma atitude cooperativa", comentou o técnico, que também reclamou das "exageradas" críticas que vem recebendo.

A imprensa local menciona que Garcia se reuniu recentemente em Castel Volturno com o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, que teria reafirmado seu apoio ao treinador. (ANSA).

