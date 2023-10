Petróleo cai após Hamas libertar reféns dos EUA

Por Shariq Khan

BENGALURU (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira depois que o grupo islâmico Hamas libertou dois reféns norte-americanos em Gaza, gerando esperanças de que a crise israelense-palestina possa diminuir sem se expandir para o resto da região do Oriente Médio e interromper ofertas de petróleo.

Os futuros do petróleo Brent caíram 0,22 dólar, ou 0,2%, a 92,16 dólares o barril.

Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA para entrega em novembro, que expirou nesta sexta-feira, caiu 0,62 dólar, ou 0,7%, a 88,75 dólares o barril. O contrato WTI de dezembro mais ativo caiu 0,29 dólar, a 88,08 dólares o barril.

O braço armado do Hamas libertou dois reféns norte-americanos de Gaza – uma mãe e sua filha – “por razões humanitárias” em resposta aos esforços de mediação do Catar na guerra com Israel, disse seu porta-voz, Abu Ubaida, nesta sexta-feira.

“A notícia retirou parte do prêmio de risco do mercado”, disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group. “O mercado iniciou o dia com pouca esperança e passou para possíveis sinais de que pode haver alguma saída para esta crise.”

Ambos os contratos ganharam mais de 1 dólar por barril durante a sessão, devido a sinais de escalada do conflito. Na semana, ambos os contratos mensais subiram mais de 1%, um segundo ganho semanal consecutivo.

