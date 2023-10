Pata de gato, polvo e porquinho: sex toys inusitados prometem muito prazer

O mercado de bem-estar erótico não para de inovar no design de sex toys. Além de materiais macios e recursos para excitar o ponto mais sensível das mulheres - sim, o clitóris! - há uma série de brinquedos que se destacam pelos formatos diferentes e criativos.

Quer experimentar? O Guia de Compras UOL fez uma seleção de oito produtos que podem surpreender. Confira:

7 modos de velocidade

À prova d'água

Material macio (ABS + silicone)

Discreto, pode ser levado na bolsa

Vibrador oculto que simula sexo oral com 6 modos de estimulação

Cabe na palma da mão

É impermeável, mas recomenda-se não mergulhar o produto em água por muito tempo

Para brincar sozinha ou bem acompanhada

Vibrador de ponto G e clitóris

Tem 9 funções de vibração e 9 modos de pulsação

Recarregável e resistente à água

Delicado e fácil de usar

Baratinho e poderoso

Diversas cores

Ponta levemente curvada para estimular o ponto G

Toque suave e aveludado

Uma ponta vibra; a outra, suga

Encaixa perfeitamente no clitóris e promete orgasmos poderosos

Conta com 7 modos de sucção diferentes e 7 modos de vibração que podem ser controlados de forma independente

Tem 18 cm de comprimento e 4 cm de diâmetro, sendo 12 cm penetrável

Dois em um: serve para sugar e lamber o clitóris

10 velocidades para um prazer crescente

Pode ser usado nos mamilos

À prova d'água e silencioso

Em formato de polvo, tem 9 funções de pulsação como forma de estímulo

Bateria interna recarregável via USB/tomada

Produzido em silicone macio

Fácil e gostoso de usar

Vibrador do tipo "varinha mágica": os poderes estão na cabeça do ursinho

É impermeável e ideal para se divertir no chuveiro ou na banheira

10 frequências de vibração

Discreto e fofo

