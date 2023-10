'Papu' Gómez pega 2 anos de suspensão por doping, diz jornal

MONZA, 20 OUT (ANSA) - O atacante Alejandro "Papu" Gómez, campeão mundial em 2022 pela seleção da Argentina e jogador do Monza, pegou dois anos de suspensão após ser flagrado em um exame antidoping, segundo o jornal Relevo.

O ex-jogador da Atalanta, que retornou à Série A da Itália no mês passado ao assinar com o Monza, foi reprovado em um teste enquanto estava sob contrato com o Sevilla.

O periódico madrilenho indicou que o exame foi realizado em novembro passado em um treinamento da equipe espanhola, antes da disputa da Copa do Mundo vencida pela Argentina.

De acordo com Papu Gómez, ele não estava conseguindo dormir bem e tomou um remédio de um de seus filhos sem consultar antes os médicos do Sevilla. Uma possível suspensão teria sido o motivo da saída do argentino do clube.

O jogador, que tem 35 anos de idade, disputou apenas duas partidas pelo Monza nesta temporada, mas sua passagem pelos brianzoli pode ter acabado de forma muito precoce.

Ainda não há informações se o veterano atleta vai recorrer da decisão, mas nem o Monza e nem Papu Gómez se pronunciaram publicamente sobre o episódio. (ANSA).

