Newcastle e Juventus prestam apoio a Tonali e Fagioli

ROMA, 20 OUT (ANSA) - A Juventus e o Newcastle, times dos meio-campistas italianos Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, apoiaram seus respectivos jogadores Os atletas, duas grandes joias do futebol do país, estão no centro de mais um escândalo de apostas ilegais na modalidade, que já envolve outros jogadores.

O treinador do Newcastle, Eddie Howe, afirmou em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (20) que é um "dever" proteger Tonali. O britânico ainda destacou a necessidade de apoiá-lo para que ele "encontre soluções para os problemas que tem".

"Tonali passou por semanas muito difíceis e tem lidado com muitas coisas. Pelo que posso ver, ele está se comportando bem e lidando fortemente com suas emoções", analisou o comandante.

Fagioli, que foi suspenso por sete meses dos gramados após confessar ter apostado em partidas de futebol, recebeu o total apoio da Juventus.

"Temos a firme convicção de que Fagioli, com todo o apoio, enfrentará o processo terapêutico e formativo com grande sentido de responsabilidade e, uma vez cumprida a punição, poderá voltar a atuar com a devida serenidade", publicou a Velha Senhora.

Diversos jornais locais apontaram que a punição de Tonali provavelmente será mais severa do que a de Fagioli. Ao que tudo indica, o meio-campista da Azzurra deverá receber ao menos 10 meses de suspensão.

O ex-jogador do Milan já teria apresentado um documento atestando seu vício em jogos de azar, além de confessar que apostou tanto no Brescia quanto nos rossoneri.

Nicolò Zaniolo, outro importante atleta do futebol italiano acusado de estar envolvido no escândalo, vem colaborando com a Federação Italiana de Futebol (Figc) e estará à disposição do técnico do Aston Villa, Unai Emery, para o duelo contra West Ham.

O ex-Roma ainda não teria se encontrado com os investigadores do episódio, mas não haveria nada no momento que comprovasse a participação de Zaniolo em apostas no futebol. (ANSA).

