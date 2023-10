Navio italiano Vespucci fará homenagem no aniversário de Niterói

NITERÓI, 20 OUT (ANSA) - O navio-escola italiano Amerigo Vespucci, considerado a embarcação 'mais bela do mundo', fará no próximo sábado (21) uma homenagem pelo aniversário dos 450 anos de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo Pietro Petraglia, comendador da República italiana que coordena a operação, o navio ficará ancorado a um quilômetro da orla da "cidade sorriso".

Havia uma salva de disparos de canhões prevista para a ocasião, mas a ação foi cancelada por causa da morte do capitão-tenente médico Daniele Marino, de 28 anos, vítima de um acidente de moto em Caucaia, no Ceará, onde o navio fazia uma pausa.

Também está prevista uma visita ao navio pelas autoridades da cidade. O evento é fechado ao público. No próximo domingo (22), o Vespucci atracará no porto do Rio de Janeiro. (ANSA).

