Na China, IED no acumulado de janeiro a setembro cai 8,4%, a 919,97 bilhões de yuans

A China atraiu 919,97 bilhões de yuans (US$ 125,75 bilhões) em investimento estrangeiro direto (IED) entre janeiro e setembro de 2023, segundo o Ministério de Comércio do país. Em relação a igual período do ano passado, houve queda de 8,4% no volume de IED na segunda maior economia do mundo, informou o ministério em comunicado.